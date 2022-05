Parade Protest – Benjamin Hochart Musée de Picardie, 14 mai 2022, Amiens.

Parade Protest – Benjamin Hochart

le samedi 14 mai à Musée de Picardie

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de l’exposition Statues Modèles, Une histoire de l’enseignement artistique à Amiens et déroule en partenariat avec le Printemps du Dessin (DRAWING NOW/FRAC PICARDIE). « L’action de Benjamin Hochart reprend le langage spécifique de la manifestation et de la revendication sans pour autant révéler leur contenu. Protestation intermédiaire entre le monde de l’art et celui du carnaval, elle s’oriente plutôt vers le dessin comme fête, et l’art comme interface entre la vie politique et la vie poétique. » Joana P. R. Neves, commissaire de l’exposition Action ! : le dessin performé, 2019 Cette déambulation silencieuse dans le musée invitera à poser un autre regard sur le lieu et ses collections, en évoquant tout aussi bien le carnaval, la parade ou la manifestation et en surprenant les visteurs au détour d’une salle.

Une performance artistique déambulatoire dans le cadre du Printemps du dessin et de l’exposition “Statues modèles”

Musée de Picardie 2 Rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens



2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00