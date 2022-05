Parade pour le climat Arles, 12 mai 2022, Arles.

CVPARL est une société coopérative fondée en 2018, qui regroupe des habitants du Pays d’Arles, bénévoles et actifs, souhaitant agir concrètement pour la transition énergétique et écologique sur leur territoire de vie. Pour y parvenir, CVPARL installe des panneaux photovoltaïques sur des toitures en Pays d’Arles avec 2 premières réalisations à l’école de Raphèle et Salin de Giraud. Vous pouvez découvrir le projet des Centrales Villageoises au cours de leur assemblée générale qui se tiendra le jeudi 19 mai à 18h30, à Parade. Plus d’informations sur leur site



Ensemble, nous vous invitons à plusieurs événements :



Fresque du Climat : un atelier participatif de 3 heures qui permet de bien comprendre le défi du changement climatique, apporter des solutions pour passer à l’action.

Deux dates :

#1 Mardi 31 mai, animée par Yves Debongnie

#2 Jeudi 12 mai, animée Jean-Michel Bostetter

Les portes s’ouvrent à 18h30, l’atelier commence à 19h pour se terminer vers 22h30.



#3 Atelier MyCO2 : atelier en ligne qui vous permet de calculer votre empreinte carbone. Le Mardi 7 Juin de 18h30 à 20h, par Jean-Michel Bostetter.



#4 Conférence « Le Climat, et moi, et moi, et moi… ». Le vendredi 10 Juin de 19h à 21h, par Jean Michel Bostetter



Inscriptions : parade.arles@gmail.com



Tarifs : Adhésion à l’association Parade, 1€ prix libre. Participation libre à partir de 2€ pour la Fresque du climat, et la Conférence.

Parade s’associe aux Centrales villageoises du Pays d’Arles (CVPARL) pour vous proposer 4 dates autour de l’environnement et du climat.

parade.arles@gmail.com

