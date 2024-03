Parade Parcours permanent du [mac] musée d’art contemporain de Marseille Musée d’art contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement, mardi 2 janvier 2024.

Parade Parcours permanent du [mac] musée d’art contemporain de Marseille Musée d’art contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une collection remarquable avec notamment des oeuvres de Jean-Michel Basquiat, Niki de Saint-Phalle, César…

Avec Parade , le parcours permanent proposé pour sa réouverture, les chefs-d’œuvre du musée d’art contemporain de Marseille n’ont jamais été montrés avec autant d’ambition.



Le [mac] gagne en festivité et en surprise, pour une expérience encore plus absorbante !



La collection contemporaine des Musées de la Ville de Marseille est l’une des plus importantes de France, avec notamment des œuvres de Jean-Michel Basquiat, Niki de Saint-Phalle, César, Annette Messager, Robert Rauschenberg, Richard Baquié, Daniel Buren, Yves Klein… nous faisant voyager à travers 70 ans de création.



Le parcours s’est aussi enrichi de dépôts et prêts majeurs, concédés par le Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, le Centre National des Arts Plastiques, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes Côte-d’Azur et des invitations à des artistes émergents.



Des propositions inédites voient le jour grâce à un programme de restauration des collections considérable.



Résolument contemporain, le projet curatorial nourrit une réflexion à forte dimension pédagogique sur la classification de l’art à travers certaines de ses caractéristiques distinctives. Très actuel, le parcours dissout toute hiérarchie entre les pratiques créatives.



Le [mac] musée d’art contemporain de Marseille est né d’une collection exceptionnelle d’art moderne et contemporain originellement constituée par le Musée Cantini, qui, avec les collections de Grenoble et de Saint-Étienne compte parmi les plus importantes en province..



La collection du [mac] est éditée en ligne via le réseau national Videomuseum , Réseau des collections publiques d’art moderne et contemporain auquel adhère la Ville de Marseille.



► Consultez Videomuseum



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 09:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Musée d’art contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue D’Haïfa

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Parade Parcours permanent du [mac] musée d’art contemporain de Marseille Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille