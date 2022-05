Parade Navale – le plus beau spectacle de navigation synchronisée Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Notre flotte Belle Époque – la plus prestigieuse au monde – se pare de ses plus beaux atours pour vous présenter, cette année à nouveau, un spectaculaire ballet aquatique. Pour apprécier au plus près l’adresse et les prouesses techniques de nos équipages, réservez votre place à bord de l’un de nos somptueux bateaux. Depuis Genève, les bateaux “Savoie”, “Simplon” et “Vevey” vous emmeneront au coeur de la Parade au large de Montreux. Profitez de réserver également votre repas !

Adulte : CHF 50.- Enfant (6-16 ans) CHF 25.- (hors restauration)

Après 2 ans d’absence, la Parade Navale fait son retour le dimanche 22 mai au large de Montreux. Autre lieu Genève Genève

