Parade Marseille 3e Arrondissement, 25 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Parade KLAP Maison pour la danse 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-26 KLAP Maison pour la danse 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Cie L’Autre Maison

Marseille



Les artistes de L’Autre Maison inventent ensemble un langage artistique inédit, multi-sensoriel, formant une chaîne humaine où la différence donne force au collectif. C’est la magie de Parade : rassembler des sensibilités, des pratiques, des histoires et des corps différents et faire jaillir une mixité réjouissante et une beauté non conventionnelle.



Le chorégraphe Andrew Graham, la dramaturge Béatrice Pedraza, le plasticien Mounir Ayache, le musicien Martin Poncet et le créateur lumière Nicolas Fernandez opèrent un jeu insolite d’assemblages formels, visuels et sonores dans une Parade librement inspirée des Ballets russes de Picasso, Satie, Cocteau et Massine. Dans un dispositif scénique futuriste, tel un monde parallèle, les dix-sept artistes performeur.se.s de la compagnie L’Autre Maison explorent mille et une manières de communiquer par la parole et le mouvement. Des transformers contemporain.e.s ? Un groupe rêvé, subtil mélange des genres, des âges, des cultures, des partenaires de jeu intimement liés qui s’incorporent et se soutiennent. En osmose…



Chorégraphie : Andrew Graham

Mise en scène : Andrew Graham, Béatrice Pedraza

Dramaturgie : Béatrice Pedraza

Création sonore : Martin Poncet

Scénographie et costumes : Mounir Ayache

Création lumière : Nicolas Fernandez

Chorégraphie et performances : Elise Argaud, Noé Argaud, Breno Angelo, David Aubert, Agnès Cavin, Maëlle Cavin, Jean Codo, Alia Coisman, Mathilde Hannoun, Ramzya Katuf-Hasan, Inès Kerkeni, Muriel Mifsud, Petronille Poirot-Bourdain, Jérôme Poncet, Greta Sandon, Anne-Gaëlle Thiriot, Coralie Viudes

Audiodescription : Valérie Castan



Durée 1 h environ

Conseillé à partir de 5 ans



Rencontre avec l’équipe artistique samedi 25 juin après la représentation



Production Festival de Marseille et L’Autre Maison

En coproduction avec KLAP Maison pour la danse

C’est la magie de Parade : rassembler des sensibilités, des pratiques, des histoires et des corps différents et faire jaillir une mixité réjouissante et une beauté non conventionnelle. Rendez-vous les 25 et 26 juin.

https://www.festivaldemarseille.com/fr/programme

