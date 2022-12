Parade lumineuse : le Bal, un rêve éveillé Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche La compagnie Remue-Ménage revient avec une grande parade lumineuse.

« LE BAL » illuminera Granville jeudi 22 décembre à partir de 18h !

Tout droit sortis de la Belle Epoque, danseurs et acrobates, vêtus de costumes poétiques, virevolteront derrière un majestueux cheval blanc.

Le Père Noël et sa brigade animalière ne seront pas loin… Jeudi 22 décembre à partir de 18 h déambulation dans les rues du centre-ville et spectacle cours Jonville.

Tenez-vous prêts !

