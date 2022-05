Parade lumineuse / batucada brésilienne Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

le samedi 14 mai

Déambulation entre le parvis et la cour intérieure du château. Pour voir un appercu : [https://youtu.be/IeR1O4zByZo](https://youtu.be/IeR1O4zByZo)

Renseignements auprès du service du développement culturel et des publics : 01 34 51 65 36 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h30) ou reservation.man@culture.gouv.fr .

Échasses, tambours, arts du cirque et danses en lumineux vous feront vibrer, danser et voyager sous les tropiques, samba brésilienne et couleurs tropicales assurées ! Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00

