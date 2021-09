Parade La Distillerie, 10 septembre 2021, Aubagne.

Parade

La Distillerie, le vendredi 10 septembre à 19:00

Soirée proposée dans le cadre de Places aux Compagnies et de l’ouverture de saison de la Distillerie, mais aussi de la soirée d’ouverture/ conférence de presse de la Distillerie. Parade c’est une post pop épique, un chant survolté, des mélodies qui évoquent aussi bien Joy Division que The Strokes, le coup de cœur de l’underground marseillais. Guitares vrillantes, batterie claquante d’un ex Quetzal Snakes, batteur actuel de Film Noir. Sur leur premier EP 5 titres paru en septembre 2020, la voix sépulcrale imprégnée des fantômes de Ian Curtis et de Elliot Smith, apporte profondeur et rage à ces morceaux taillés pour la scène, entre new wave, post punk et pop classieuse. Dans un esprit pouvant se rapprocher de Fontaines D.C, Parade balaie les thèmes classiques du rock’n’roll et impose son style, lyrique et brumeux, tout en restant ouvert à l’improvisation. Sélection Inouïs Rock Pop du Printemps de Bourges 2020.

♫ROCK♫

La Distillerie 22, RUE LOUIS BLANC 13400 AUBAGNE Aubagne Bouches-du-Rhône



