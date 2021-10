Parade (jeune public) – Mathilde Vrignaud Bibliothèque Assia Djebar, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 10h15 à 11h

gratuit

Une performeuse construit son nid. Elle s’empare d’objets bruts autour d’elle. Tel un oiseau elle fabrique son être, à coup de dessins, de danses et de parures absurdes et bariolées.

PARADE (petite) déploie des gestes naissants, jusqu’à la fulgurance d’un envol. Les Petites envolées prolongeront le solo, en un trio aussi sonore que chorégraphique pour plusieurs heures incluant les plus petits visiteurs.

MATHILDE VRIGNAUD fonde son travail sur les rencontres, et notamment avec les très jeunes enfants depuis plus de douze ans. Formée à la danse contemporaine, et à la pédagogie, elle approfondit son parcours artistique de New York à Bruxelles en passant par l’Inde, et développe depuis 2014 des créations pluridisciplinaires avec Lab//SEM.

Distribution

Chorégraphie et interprétation Mathilde Vrignaud / Artistes complices Linda Edsjö, Stéphane Fortin, Charlotte Gaudelus, Florence Goguel, Yohann Hourcade et Victor Melchy

Crédits

Co-productions : Association Un Neuf Trois Soleil, Réseau Courte Echelle, le Regard du Cygne en partenariat avec la Mairie de Paris / Partenaires institutionnels : Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France/Partenaires : Centre Culturel Houdremont, la Ville de la Courneuve, le Théâtre Bascule, le MAC VAL, L’Oasis des Familles, Isa 13, Emmaüs Alternatives.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn Paris 75020

Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne

