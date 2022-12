Parade illuminée de Noël Yvetot, 20 décembre 2022, Yvetot.

Parade illuminée de Noël

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

2022-12-20 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-20 18:30:00 18:30:00

Yvetot

Seine-Maritime

Le Père Noël et ses elfes vous donnent rendez-vous devant l’Office du Tourisme où une distribution de lampions et séances photos seront organisées. Le Père Noël sera accompagné de personnages comme le bonhomme de pain d’épices, un renne, des lutins musicaux et casse-noisettes. Un arrêt sur le parvis de l’église est prévu entre les 2 tours pour boire un chocolat chaud et manger des crêpes en écoutant une chorale de Noël.

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70 https://www.yvetot.fr/

