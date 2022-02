PARADE + FABULOUS SHEEP La Mesón, 9 avril 2022, Marseille.

**PARADE** PARADE, c’est une post pop épique, un chant survolté, des mélodies qui évoquent aussi bien Joy Division que The Strokes, le coup de cœur de l’underground marseillais où la voix sépulcrale imprégnée des fantômes de Ian Curtis et de Elliot Smith, apporte profondeur et rage à ces morceaux taillés pour la scène, entre new wave, post punk et pop classieuse. Dans un esprit pouvant se rapprocher de Fontaines D.C, Parade balaie les thèmes classiques du rock’n’roll et impose son style, lyrique et brumeux, tout en restant ouvert à l’improvisation. Découvrir : « Hope » : [https://www.youtube.com/watch?v=WuUnoAM6vhk](https://www.youtube.com/watch?v=WuUnoAM6vhk)… **FABULOUS SHEEP** FABULOUS SHEEP est un groupe de rock originaire de Béziers qui s’est forgé une solide réputation live en seulement quelques années. Des guitares abrasives, un son moderne, une voix déchirée et un rythme effréné. Leur musique, entre mélodie pop et énergie punk, se mêle à des textes portés vers la jeunesse et l’action. Sur scène, l’atmosphère est électrique, le quintette explosif s’en donne à coeur joie. Avec toute l’urgence et la fureur de leur jeune âge, les 5 garçons donnent sans limites. Leur musique entre mélodie pop et énergie punk, se mêle à des textes portés vers la jeunesse, et l’action. Découvrir : « Parasite » : [https://www.youtube.com/watch?v=5g3eBY58hb4](https://www.youtube.com/watch?v=5g3eBY58hb4)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hn11](https://urlz.fr/hn11) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



