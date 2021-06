Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Parade en flamme divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, et en tant que ville labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville de Roubaix organise des parades dans tous les quartiers de la ville et fait défiler des sportifs en fanfare, avec une flamme spécialement réalisée pour l’occasion. * **12 juin à partir de 11h – Fête Grand Place** **Dans chacune des parades, la flamme sera rejointe au milieu du** **parcours par un cortège festif, fanfare, battucada, snowband,** **confrérie carnavalesque…** * **19 juin à partir de 14h30– vers les Quartiers NORD** Départ de la flamme : Grand-Place Départ du cortège de carnaval : Parc du monde. Arrivée : Mairie de Quartiers Nord (pl. de la Fosse aux Chênes) * **26 juin à partir de 14h30 – vers les Quartiers OUEST** Départ de la flamme : Mairie de Quartiers Nord (pl. de la Fosse aux Chênes) Départ du cortège de carnaval : Parking de la Piscine Thalassa Arrivée : Mairie des Quartiers Ouest (187 rue de l’Epeule) * **3 juillet à partir de 14h30– vers les quartiers EST** Départ de la flamme : Mairie de Quartiers Ouest (187 rue de l’Epeule) Départ du cortège de carnaval : Place de la Fraternité Arrivée : Mairie des Quartiers Est (71 av. de Verdun) * **9 juillet – vers les Quartiers SUD** Départ de la flamme : Mairie de Quartiers Ouest (187 rue de l’Epeule) vers la Mairie de Quartiers Sud (188 bd. de Fourmies) avec un bus Imperial

Gratuit

