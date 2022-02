Parade en Couleurs : musiques et animations Place Rosa Parks Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Parade en Couleurs : musiques et animations Place Rosa Parks, 25 février 2022, Nantes. 2022-02-25

Horaire : 16:00 18:30

Gratuit : non Le centre socioculturel de Malakoff, la Ville de Nantes, l’équipe Couleurs et le collectif Pass’Age vous invite à rejoindre l’équipe de Couleurs le 25 février 2022 sur la place Rosa Parks, à Nantes pour un moment festif. À partir de 16:00, vous y trouverez des guirlandes et des objets ccolorés réalisés par les enfants des écoles et les habitants, de la musique, un goûter, un espace-jeux pour les enfants et un studio de photo mobile.À partir de 19:00 et dès la tombée de la nuit, une animation appelée « The live drawing project » sera présentée. Munis de votre smartphone, vous pourrez dessiner en lumière une fresque collective. Place Rosa Parks adresse1} Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Place Rosa Parks Adresse Boulevard de Berlin Ville Nantes lieuville Place Rosa Parks Nantes Departement Loire-Atlantique

Place Rosa Parks Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Parade en Couleurs : musiques et animations Place Rosa Parks 2022-02-25 was last modified: by Parade en Couleurs : musiques et animations Place Rosa Parks Place Rosa Parks 25 février 2022 Nantes Place Rosa Parks Nantes

Nantes Loire-Atlantique