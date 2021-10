PARADE D’HALLOWEEN Saint-Brevin-les-Pins, 30 octobre 2021, Saint-Brevin-les-Pins. PARADE D’HALLOWEEN 2021-10-30 – 2021-10-30 Départ Rue de l’Église Centre-ville des Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Au programme de cet après-midi “mooonnnstrueux”, dès 15h, au niveau de la maison des associations, avenue Jules Verne, différents ateliers sont proposés : 15h-17h30 : Atelier Maquillage (payant)

15h-17h30 : Concours de déguisement

18h30 : Parade au départ de l’Office de Tourisme

18h30 : Spectacle aérien avec l’association Cirqu’en Retz

18h30 : Défilé avec lanterne, sur inscription (2€). Les enfants seront sous la responsabilité des parents durant le parcours du défilé.

