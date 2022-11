Parade des Pères Noël verts Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Parade des Pères Noël verts Tarbes, 17 décembre 2022, Tarbes. Parade des Pères Noël verts

TARBES au centre-ville Tarbes Hautes-Pyrénées au centre-ville TARBES

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17 13:00:00

au centre-ville TARBES

Tarbes

Hautes-Pyrénées Chaque année au mois de décembre, les Pères Noël verts du Secours Populaire Français, parés aux couleurs de l’espérance, viennent aider le légendaire Père Noël rouge ! Soyez solidaire et venez participer à leur parade dans les rues de Tarbes au départ de la Place de Verdun !

Le parcours : Place de Verdun – Halle Brauhauban – Rue de Gonès – Marché de Noël – Place St Jean – Rue Brauhauban – Place de Verdun contact@spf65.org +33 5 62 44 04 04 https://www.secourspopulaire.fr/65/65/les-peres-noel-verts au centre-ville TARBES Tarbes

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées au centre-ville TARBES Ville Tarbes lieuville au centre-ville TARBES Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Parade des Pères Noël verts Tarbes 2022-12-17 was last modified: by Parade des Pères Noël verts Tarbes Tarbes 17 décembre 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes TARBES au centre-ville Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées