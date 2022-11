Parade des Pères-Noël motards Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime Organisé par les Motards des Hautes Falaises Parcours découverte de 70 kilomètres

Distribution de bonbons aux enfants

Vente de boissons, gâteaux, goodies… L’intégralité des recettes est reversée à l’association « PAS à PAS avec VAHINA » Samedi 17 décembre 2022

Départ à 13h45 – parking Intermarché à Fécamp

Retour à 17h00 – parking de la Mâture à Fécamp Réservation : www.motardsdeshautesfalaises.fr Participation de 2€ par casque et tenue de Père-Noël OBLIGATOIRE https://motardsdeshautesfalaises.fr/ Fécamp

