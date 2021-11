Valence Valence Drôme, Valence Parade des Féeries d’hiver Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Parade des Féeries d'hiver Valence, 4 décembre 2021, Valence.

2021-12-04 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-04 19:30:00 19:30:00

Valence Drôme Retrouvez la grande parade des Fééries d’hiver ! Depuis les boulevards, venez profitez du spectacle, clôturé par le feu d’artifice visible depuis le Champ de Mars.

Et toujours les chalets du Village de Noël pour vos emplettes et gourmandises ! Valence

dernière mise à jour : 2021-10-14 par

