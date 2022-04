Parade de voiliers dans le port Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Côtes d’Armor Erquy L’amicale des Plaisanciers d’Erquy organise une parade de voiliers dans le port d’Erquy. Ouvert à tous, accès libre, gratuit. APR.Erquy2022@gmail.com +33 6 18 07 50 11 L’amicale des Plaisanciers d’Erquy organise une parade de voiliers dans le port d’Erquy. Ouvert à tous, accès libre, gratuit. Erquy

