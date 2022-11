Parade de Noël Songeons Songeons Songeons Catégories d’évènement: Oise

2022-12-10 17:00:00 – 2022-12-10 19:30:00

Oise Songeons 0 0 Parade de noël organisée par le comité des fêtes de Songeons.

Chars illuminés et défilé costumé.

Parade de noël organisée par le comité des fêtes de Songeons.

Chars illuminés et défilé costumé.

Départ à 17h. Passage dans le centre vers 18h30.

Chars illuminés et défilé costumé.

cdfsongeons@laposte.net

