Parade de Noel Saint-Valery-sur-Somme

2021-12-22 17:00:00 – 2021-12-22 19:30:00

Saint-Valery-sur-Somme Somme Départ 17h place Saint-Martin ; étapes rue Jules Brulé, quai Jeanne d'Arc, rue de la Ferté, Entrepôt des Sels, rue de la Ferté ; puis final place des Pilotes vers 19h30. Seront présents échassiers lumineux, musiciens, jongleurs, lutins et mascottes.

