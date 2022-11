Parade de Noël des tracteurs Lanmeur Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

Parade de Noël des tracteurs

2022-12-17

Finistère Pleins feux sur le Trégor : Parade de Noël tracteurs illuminés « Pleins feux sur le Trégor » : Nous sommes une association à but non lucratif qui aura pour but de promouvoir l’agriculture. Pour cela nous allons organiser une parade de tracteurs illuminés le 17 décembre 2022 sur l’ancien canton de Lanmeur. Le but de ce rassemblement est d’animer les bourgs durant cette période festive, divertir la population et montrer que le monde agricole est présent tout au long de l’année dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce 17 décembre 2022 aura lieu un défilé de tracteurs illuminés. Le circuit partira à 17h30 du dépôt de légumes de Lanmeur, pour sillonner les communes de Lanmeur, Plouegat-Guerrand, Locquirec, Guimaec, St Jean du Doigt, Plougasnou, Plouezoch, Garlan (retour vers 21h à Lanmeur). Sans oublier qu’avant, pendant et après la parade un marché de produits locaux sera présent au dépôt de légumes de Lanmeur, ainsi qu’une buvette et pour ceux qui le souhaitent un cochon grillé sera servi sur place où à emporter à partir de 20h ! Entrée gratuite On compte sur vous, venez nombreux nous applaudir aux abords des routes et sur le site ! http://www.facebook.com/profile.php?id=100085534681572 Lanmeur

