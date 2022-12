Parade de Noël à Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Parade de Noël à Lisieux Lisieux, 16 décembre 2022, Lisieux . Parade de Noël à Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Calvados

2022-12-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-16 19:30:00 19:30:00 Lisieux

Calvados Le vendredi 16 décembre, la Cie Remue Ménage va nous faire rêver à travers sa déambulation lumineuse « L’Envol » ! Au départ de la place François Mitterrand à 18h30, suivez ce cortège d’oiseaux imaginaires et les personnages déjantés, dans leur envolée pleine de vitalité. Et au retour de la parade, ne manquez pas la batterie fanfare de l’Avant-Garde, qui sera en concert sur le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre ! Le vendredi 16 décembre, la Cie Remue Ménage va nous faire rêver à travers sa déambulation lumineuse « L’Envol » ! Au départ de la place François Mitterrand à 18h30, suivez ce cortège d’oiseaux imaginaires et les personnages déjantés, dans leur envolée pleine de vitalité. Et au retour de la parade, ne manquez pas la batterie fanfare de l’Avant-Garde, qui sera en concert sur le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre ! https://www.ville-lisieux.fr/fr/ Ville de Lisieux

Lisieux

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Place François Mitterrand Lisieux Calvados Ville Lisieux lieuville Lisieux Departement Calvados

Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Parade de Noël à Lisieux Lisieux 2022-12-16 was last modified: by Parade de Noël à Lisieux Lisieux Lisieux 16 décembre 2022 Calvados Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Lisieux Calvados