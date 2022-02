Parade Carnival Fantasy Casino Barrière Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Parade Carnival Fantasy Casino Barrière Menton, 19 février 2022, Menton. Parade Carnival Fantasy

Casino Barrière Menton, le samedi 19 février à 15:00

La fantaisie s’inspire de la brise méditerranéenne, le soleil avec la mer, les perles allégorisant l’éclat impressionnant que la nature nous donne tous les jours, nous touche et nous éblouis. Des touches de de couleur et le meilleur rythme pour éblouir les rues de Menton de 15h à 16h Parcours : casino – ave verdun – ave thiers- rue edouard VII – ave carnot – st roch – ave félix faure – mairie – rue république – rue partouneaux – ave verdun – casino parade en ville Casino Barrière Menton Casino Barrière Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Casino Barrière Menton Adresse Casino Barrière Menton Ville Menton lieuville Casino Barrière Menton Menton Departement Alpes-Maritimes

Casino Barrière Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Parade Carnival Fantasy Casino Barrière Menton 2022-02-19 was last modified: by Parade Carnival Fantasy Casino Barrière Menton Casino Barrière Menton 19 février 2022 Casino Barrière Menton Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes