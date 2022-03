Parade – Andrew Graham Marseille 3e Arrondissement, 24 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Parade – Andrew Graham KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

2022-06-24 – 2022-06-26 KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Création

Klap & le Festival de Marseille



En miroir de l’œuvre surréaliste de Cocteau, Picasso, Satie et Massine pour les Ballets russes il y a à peine plus de cent ans, Andrew Graham met malicieusement en scène, en danse et en vie un ballet réaliste. Les 17 performeur·euse·s de la compagnie L’Autre maison, défilant à travers 4 scènes imaginées, enchevêtrent les situations de handicaps, de migrations, de genres et d’identités. Ambassadeur·rice·s d’une fluidité liant l’humanité, leur Parade aux accents de société futuriste traverse music-hall, revue de cabaret, cirque et ballrooms queer. Des frictions et jeux de corps, de sons, de mots et d’objets, émergent d’autres formes et d’autres corps lancés dans une action collective créatrice d’une nouvelle communication… Où le corps en tant que tel, dans sa sensibilité et sa différence, serait l’interface permettant le dialogue avec l’autre.

Klap vous donne rendez-vous du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 pour “Parade” – L’Autre Maison.

Création

Klap & le Festival de Marseille



En miroir de l’œuvre surréaliste de Cocteau, Picasso, Satie et Massine pour les Ballets russes il y a à peine plus de cent ans, Andrew Graham met malicieusement en scène, en danse et en vie un ballet réaliste. Les 17 performeur·euse·s de la compagnie L’Autre maison, défilant à travers 4 scènes imaginées, enchevêtrent les situations de handicaps, de migrations, de genres et d’identités. Ambassadeur·rice·s d’une fluidité liant l’humanité, leur Parade aux accents de société futuriste traverse music-hall, revue de cabaret, cirque et ballrooms queer. Des frictions et jeux de corps, de sons, de mots et d’objets, émergent d’autres formes et d’autres corps lancés dans une action collective créatrice d’une nouvelle communication… Où le corps en tant que tel, dans sa sensibilité et sa différence, serait l’interface permettant le dialogue avec l’autre.

KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de Marseille