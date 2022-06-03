Parachutage à Saint-Germain-de-Varreville Saint-Germain-de-Varreville, 3 juin 2022, Saint-Germain-de-Varreville.

Parachutage à Saint-Germain-de-Varreville Saint-Germain-de-Varreville
2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 19:30:00
Saint-Germain-de-Varreville 50480 Saint-Germain-de-Varreville

  Parachutage d’hommes en tenue d’époque en hommage aux Pathfinders.

Parachutage d’hommes en tenue d’époque en hommage aux Pathfinders.

+33 6 04 07 53 83

Parachutage d’hommes en tenue d’époque en hommage aux Pathfinders.

Saint-Germain-de-Varreville
dernière mise à jour : 2022-05-27 par