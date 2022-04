Parachutage à Azeville

Briefing des parachutistes à 10h au Normandy Victory Museum de Catz. Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Parachutage d’hommes en tenue d’époque par le RCPT au dessus de la Batterie allemande

Briefing des parachutistes à 10h au Normandy Victory Museum de Catz. Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

