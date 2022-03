Parabolique Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Parabolique Cave Poésie René Gouzenne, 25 mars 2022, Toulouse. Parabolique

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à Cave Poésie René Gouzenne

### Concert de Claire Rengade _”Parler écrire, c’est pas très loin du chant, quelque chose de tout le corps, la parole, un mouvement. Alors composer avec d’autres souffles en même temps, c’est une véritable glissade. La trompette parfois, je ne sais plus si c’est elle ou moi qui parle et quand l’électro s’y met la couleur se déploie, on passe dans l’infra dans l’ultra, dans un je ne sais quoi de finesse.”_ Les mots de Claire Rengade sont équilibristes, sa poésie déstabilisante. Et les musiciens jouent sur le fil tendu de ses textes, dans une harmonie déconcertante. ### Plus d’infos [Site web de la Cave Poésie](http://www.cave-poesie.com) ![]() ### Infos pratiques Du 23 au 26 mars à 21h

6 / 13 € / Carnet Pleins Feux

Culture Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T21:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:59:00

