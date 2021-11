Paris Centre spirituel et culturel russe île de France, Paris « Par une nuit d’hiver … » Centre spirituel et culturel russe Paris Catégories d’évènement: île de France

« Par une nuit d'hiver … » Centre spirituel et culturel russe, 16 décembre 2021, Paris.

de 19h30 à 21h15

En ces longues soirées au parfum de Noël, Victoria Shereshevskaya et Alexandre Kukonin vous invitent à un voyage au cœur des soirées hivernales russes. Tchaïkovski, Prokofiev, Rubinstein, Sviridov, Pouchkine et d’autres seront vos hôtes et vous accompagneront sur ce chemin d’hiver, aux rencontres des paysages et personnages emblématiques du répertoire russ PROGRAMME: A.Rubinstein : La nuit (texte de A.Pouchkine) S.Rachmaninov : Dans le silence de la nuit.. (texte de Fet) P.Tchaïkovski : ⁃ Au milieu du bal bruyant (texte de A.Tolstoi) ⁃ Seul, celui qui savait (texte de Goethe traduit par Mey) – Doumka op.59 (piano solo) M.Glinka : ⁃ Dans le sang, brûle le feu du désir (texte de Pouchkine) ⁃ À elle… (texte de Mickiewicz) ⁃ Je me souviens du doux moment (texte de Pouchkine) G.Sviridov : Deux romances extraites des Sept romances sur des poèmes de A.Pouchkine ⁃ La forêt perd sa couleur écarlate ⁃ Le chemin d’hiver ⁃ En arrivant vers la ville d’Ijory S. Rachmaninov : – Deux moments musicaux op.16 (piano solo) Prokofiev : Arrangement de chansons populaires ⁃ La viorne ⁃ Katherina ⁃ Les flocons blancs ⁃ Le moine (Tchernetz) Concerts -> Classique Centre spirituel et culturel russe 1 Quai Branly Paris 75007

