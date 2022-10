» Par quoi je me sauve » – ASSA – ATP – Maison du Peuple Millau Millau Catégorie d’évènement: Millau

2022-11-08 – 2022-11-08 16 A Bd de l’Ayrolle Aveyron Millau EUR 12 18 MARDI 8 NOVEMBRE | 20 h 30 Spectacle musical, écrit et composé par Joshua Imeson. Mise en scène Stefano Fogher. Cie La Brebis Egarée. Durée 1 h 10 La danse, le théâtre et le cinéma participent de la magie de ce spectacle. Entre concert de musiques actuelles et spectacle polymorphe, porté par une scénographie rock et urbaine enthousiasmante, « Par quoi je me sauve » nous conduit sur les routes de l’Amérique des années 70 à 90. Ce récit intime relate le parcours d’un jeune américain, isolé et précaire, qui, par la poésie, tente de sublimer sa misanthropie. Expérience d’un voyage en totale immersion, où le mouvement, élément structurant d’humanité, est à la fois démarche personnelle et espace d’altérité. PLEIN TARIF : 18 €

TARIFS RÉDUITS (sur justificatif) : Adhérent : 12 € Partenaires : 15 € (MJC ; abonnés du Théâtre de la Maison du Peuple ; élèves des écoles de théâtre, danse, musique et chorales de Millau ; groupe) Scolaires, étudiants, RSA, chômeurs, intermittents du spectacle : 6 € Enfant (-12 ans) : 5 € BILLETTERIE Deux jours précédant le spectacle de 18h30 à 19h30 dans le Hall du Théâtre et 1 heure avant le spectacle. La billetterie pour les co-accueils est assurée par le Théâtre de la Maison du Peuple. Spectacle musical 16 A Bd de l’Ayrolle Millau

