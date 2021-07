Mayres Mayres Mayres, Puy-de-Dôme Par quatre chemins | Eté 2021 > Notes errantes #3 en Livradois aux sources de la Dore | 27 juillet 2021 > Un violon, une chapelle, l’été… Mayres Mayres Catégories d’évènement: Mayres

Par quatre chemins | Eté 2021 > Notes errantes #3 en Livradois aux sources de la Dore | 27 juillet 2021 > Un violon, une chapelle, l'été… Mayres, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Mayres. 2021-07-27 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-27 22:00:00 22:00:00 Chapelle N.D. de la Roche Chapelle N.D. de la Roche de Mayres

Mayres Puy-de-Dôme Mayres

Mayres Puy-de-Dôme Mayres EUR 18 18 Partant de J-S. Bach ou de ses amis Telemann et Pisendel, le jeune violoniste Xavier Sichel nous fait voyager à travers l’Allemagne du 18ème siècle. Un simple violon monté de quatre cordes en boyau pour nous envouter en la chapelle de Mayres p4c@laposte.net +33 7 68 19 39 85 https://www.facebook.com/Par-Quatre-Chemins-104976237965312 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

