Genre : Théâtre

Date/horaire : jeudi 19 janvier – 21h – Micro-Folie

Les jeudis Micro-Folie #4

Tarifs : Plein : 6 €

Réduit & abonné : 3 €

Public : Tout public, à partir de 12 ans

Durée : 1h20

En vente à partir du 30 septembre Voici la biographie que tout le monde attendait : celle du diable, racontée par lui-même. Comment Il a commencé, Lucifer le porteur de Lumière : Ange parfait dans un univers d’ordre et de pureté. Comment Il est entré en guerre contre son créateur et a perdu. Comment Il a rencontré le Christ, son ennemi radical… Nous commençons avant les événements relatés dans la Bible pour arriver jusqu’au vingt-et-unième siècle. Cette histoire du diable revisitée permet d’interroger les thématiques du pouvoir, de la liberté, et surtout la question de l’émancipation de l’individu, axe principal du récit. Donner la parole au Diable permet de dire l’indicible, d’aborder l’histoire humaine sous des angles dérangeants et inattendus. Il s’agit aussi de comprendre comment le démon était perçu à travers les âges, car la relation que nous entretenons avec cet archétype en dit long sur nos sociétés. Laissez-vous tenter par cette fresque de théâtre populaire, drôle, exubérante, dérangeante et jouissive. 1 avenue de la Liberté La Souterraine La Souterraine

