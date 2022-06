Par les villages – Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13090

Aix-en-Provence 13090 Une fois encore, l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix s’arrêtera sur différentes communes pour, cette fois, un concert de grande qualité en formation réduite à une vingtaine de musiciens.



● le 1er décembre à 20h30, salle Jean Monnet à Meyreuil

● le 3 à 21h, espace Tino Rossi aux Pennes Mirabeau

● le 4 à 20h, église de Fuveau

● le 5 à 17h, salle Frédéric Mistral à Peyrolles

● le 9 à 20h30, salle Reine Jeanne à Ventabren

● le 10 à Pertuis, espace Georges Jouvin

● le 12 à 17h, MJC de Rognes

● le 14 à 21h, salle des fêtes de Coudoux

● le 16 à 20h30, à la ferme de Beaureceuil

● le 17 à 21h, centre socio-culturel de Simiane-Collongue

● le 18 à 18h, La Caserne à Vauvenargues

● le 21 à 18h, salle Emilien Ventre à Rousset

A travers les communes du Pays d'Aix, l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix sous la direction de Jacques Chalmeau, interprète deux œuvres romantiques, les Sérénades de Dvorak et Tchaïkovski



