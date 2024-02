Par les villages Rue Neil Armstrong Aix-en-Provence, dimanche 16 juin 2024.

Par les villages Rue Neil Armstrong Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le public est invité à rejoindre La Duranne pour une après-midi de fête et de découvertes à partager en famille et/ou entre amis.

16h Boum boum, composée par Anne-Laure Carette, musicienne et comédienne

La super DJette de la fête arrive avec une discothèque mobile pour enfants joyeusement turbulents ! Avec des chorégraphies participatives délirantes, des jeux musicaux, des imitations fantaisistes, elle emmène les enfants dans une farandole de styles sur la piste de danse.

de 4 à 10 ans



18h Amie d’enfance, L’Inavouable communauté

Dans cette promenade théâtrale, le public marche aux côtés de la narratrice. Elle raconte son histoire. L’histoire d’une amitié adolescente, intense, interrompue du jour au lendemain par une autorité paternelle écrasante. Les spectateurs assistent à la rencontre, 40 ans après, des deux anciennes amies.

Pour adultes et adolescents



Anatole, réparateur de coeurs, Compagnie Le théâtre des babioles

Avant et après les spectacles de la journée, Anatole répare les cœurs brisés, les cœurs déçus, abandonnés, meurtris, serrés. Vieux ou jeune, pauvre ou riche, femme ou homme, nous avons tous un morceau de cœur à réparer. Anatole prend soin de nous et de ce qui nous relie, avec poésie et humour.



Programmation du collectif Opening Nights

Entrée libre, réservation conseillée pour Amie d’enfance parlesvillagesopn.com .

Rue Neil Armstrong Parc des Restanques

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

