Par les villages Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, dimanche 9 juin 2024.

Un dimanche à partager en famille autour de trois propositions théâtrales.Familles

15h La mare où l’on se mire, Chiendent Théâtre

Norbert a décidé de monter un opéra en s’inspirant du Vilain petit canard d’Andersen. Il sera prêt dans deux ans. En attendant, il présente une maquette, accompagné par des canards qui lui donnent la réplique.



17h Play-back FM (ou comment les médias m’ont appris à parler), Valentin Dilas

PLAYBACK FM s’écrit à partir d’un montage sonore original d’interviews, de JT et autres archives de la radio, la télé et internet. Ce vrai-faux spectacle de stand-up nous résume 50 années de prises de parole médiatiques en 50 minutes, rejouées sur scène dans un playback plus vrai que nature.



19h A la bon’heur, L’Auguste Théâtre

Dans un joyeux charivari, quatre comédiennes-chanteuses joviales et impertinentes vont confier les clés du bonheur au public. Une dizaine de chansons mordantes et pleines d’humour mènent la danse et ces artistes au look chic et déluré proposent et commentent les mille-et-une manières d’être heureux.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

