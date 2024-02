Par les villages Puyricard Aix-en-Provence, dimanche 2 juin 2024.

Par les Villages conduit le public à Puyricard pour découvrir trois spectacles destinés en soirée aux plus grands et en journée aux plus jeunes.

Samedi 1er juin à 21h

Dira canam, Je vais dire l’horreur, Compagnie En devenir 2

A partir de 14 ans

Deux comédiennes racontent une poignée de métamorphoses, comme Ovide les a écrites il y a deux mille ans, tirées d’une mythologie faite de changements brutaux, d’amours et de morts terribles. De changements en changements, l’incertitude et la multiplicité du devenir humain dansent devant nos yeux.

Création soutenue par La Fonderie (Le Mans), Le Théâtre Joliette (Marseille) et La Déviation (Marseille).



Import Export, récit d’un voyage en Inde, Marien Guillé

Dimanche 2 juin à 15h

A partir de 9 ans

Sur le chemin des racines, de la Provence au Rajasthan, les conteneurs marqués Made in France croisent ceux estampillés Made in India et, sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… Deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.



Jean de l’ours, Compagnie Amarande

Dimanche 2 juin à 16h30

A partir de 7 ans

Jean, fils d’une femme et d’un ours, a hérité de son père la force brute et la toison. Sa mère lui a appris la langue des humains. Il fuit la grotte, mais le village n’est pas fait pour lui il brise tous les outils, son corps étrange inquiète. Il part alors sur les routes en quête d’un ailleurs.



Programmation du collectif Opening Nights .

Puyricard Mairie annexe de Puyricard Couteron

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

