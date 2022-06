Par les Villages

Par les Villages, 18 novembre 2022, . Par les Villages

2022-11-18 – 2022-11-19 Programme à venir. Par les Villages est un collectif d’une trentaine de structures de spectacle vivant professionnelles et amateurs. C’est une relation singulière au public, des artistes au service d’autres artistes. Programme à venir. dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville