Vendredi 13 et samedi 14 mai à partir de 22h02 / Landerneau

ART VIVANT / ART CONTEMPORAIN – 1h30 / Tout public

« Par les temps qui courent» est un spectacle en forme de carnet de voyages. « Nous croisons nos regards avec d’autres artistes voyageurs rencontre´s au fil de nos anne´es de tourne´es et d’amitie´s tisse´es. Avec ce nouveau voyage, nous souhaitons amener l’Autre et l’Ailleurs sur la place publique. »

La diffusion de ce spectacle be´ne´ficie du soutien financier de l’OARA (Office Artistique de la Re´gion Aquitaine).

contact@atelier-culturel.fr +33 2 98 21 61 50

