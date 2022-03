Par les chemins de traverse | Lanrivain Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Kergrist-Moëlou

Par les chemins de traverse | Lanrivain Kergrist-Moëlou, 20 juillet 2022, Kergrist-Moëlou. Par les chemins de traverse | Lanrivain Kergrist-Moëlou

2022-07-20 14:30:00 – 2022-07-20

Kergrist-Moëlou Côtes d’Armor Empruntez les chemins de traverse et découvrez le patrimoine naturel et bâti (églises, calvaires, jubés, maisons rurales…) des communes du centre Bretagne. RDV à 14h30 au parking du village de Saint-Antoine à Lanrivain

Les déplacements sur les différents sites se feront en voiture personnelle. Tarif : 5 € / 12 – 18 ans : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

Sur réservation uniquement

Org. Cicindèle cicindele22@orange.fr +33 2 96 36 66 11 Empruntez les chemins de traverse et découvrez le patrimoine naturel et bâti (églises, calvaires, jubés, maisons rurales…) des communes du centre Bretagne. RDV à 14h30 au parking du village de Saint-Antoine à Lanrivain

Les déplacements sur les différents sites se feront en voiture personnelle. Tarif : 5 € / 12 – 18 ans : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

Sur réservation uniquement

Org. Cicindèle Kergrist-Moëlou

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Kergrist-Moëlou Autres Lieu Kergrist-Moëlou Adresse Ville Kergrist-Moëlou lieuville Kergrist-Moëlou Departement Côtes d'Armor

Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kergrist-moelou/

Par les chemins de traverse | Lanrivain Kergrist-Moëlou 2022-07-20 was last modified: by Par les chemins de traverse | Lanrivain Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou 20 juillet 2022 Côtes-d’Armor Kergrist-Moëlou

Kergrist-Moëlou Côtes d'Armor