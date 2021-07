Hautot-sur-Mer Nouvelles élégances - Jardin des Loups Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime Par les champs et les grèves Nouvelles élégances – Jardin des Loups Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer

Nouvelles élégances – Jardin des Loups, le dimanche 10 octobre à 10:30

Balade littéraire En compagnie de Murielle Szac et Bruno Doucey Elle a l’habitude de lire les feuilletons de la mythologie grecque ; il aime faire entendre la poésie au pus grand nombre : Murielle Szac et Bruno Doucey conduiront le public entre poètes et romanciers « _par les champs et par les grèves_ », selon la belle expression de Flaubert. Dégustation des produits du Jardin des Loups Possibilité de visiter le Jardin des Loups après la dégustation I informations et réservations au 06 61 56 11 47 ou par mail [nouvelleselegances3a.0@gmail.com](mailto:nouvelleselegances3a.0@gmail.com)

Nouvelles élégances – Jardin des Loups 76550 Hautot-sur-Mer

2021-10-10T10:30:00 2021-10-10T12:00:00

