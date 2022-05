Par le bout du nez Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Par le bout du nez Fréjus, 19 juillet 2022, Fréjus. Par le bout du nez Théâtre Romain 175 Av. du Théatre Romain Fréjus

2022-07-19 – 2022-07-19 21:30:00 21:30:00 Théâtre Romain 175 Av. du Théatre Romain

Fréjus Var Fréjus EUR Nouvelle comédie des auteurs du Prénom !



Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République est pris d’une absurde démangeaison nasale. tourisme@frejus.fr +33 4 94 51 83 83 https://frejus.fr/ Théâtre Romain 175 Av. du Théatre Romain Fréjus

