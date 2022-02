Par le Boudu – Mi Scène Poligny, 5 mai 2022, Poligny.

Par le Boudu – Mi Scène Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny

2022-05-05 – 2022-05-05 Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue

Poligny Jura Poligny

13 EUR RENDEZ-VOUS le jeudi 5 mai 2022 à 20h30, à la Chapelle de la Congrégation de Poligny.

Mi Scène accueille la Compagnie « La Toupie » pour un spectacle de clown, interdit au moins de 12 ans !

Il a un peu mal au cœur, trop bu… sans doute le foie, les petites bières ou peut-être le cœur lui-même, son pauvre cœur d’ogre, ou bien cette satanée rouille qui inexorablement agit sur toutes choses, sur les poêles, les cœurs et le reste… Enfin, il faut bien se remettre au boulot, aller voir les bons petits gars et les petites filles, siroter quelques verres, regarder les couchers de soleil, se faire des petits gueuletons et puis être méchant du mieux qu’on peut.

Faut bien vivre…

De et par : Bonaventure Gacon

Création lumière : Olivier Grandperrin

Production / Diffusion : Marc Délhiat

Photo : Jean-Pierre Estournet

A partir de 13 ans.

Durée : 1h00.

mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-02 par