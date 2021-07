Bussang Théâtre du Peuple Bussang, Vosges « Par l’art pour l’humanité » : venez découvrir ce théâtre, symbole d’utopie humaniste et poétique Théâtre du Peuple Bussang Catégories d’évènement: Bussang

### Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes, l’occasion de découvrir lors d’une visite guidée, les coulisses de ce théâtre classé au titre des Monuments historiques. Le Théâtre du Peuple est connu dans le monde entier pour son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt. Mais la notoriété du lieu doit autant à la majesté du site qu’à la force et l’originalité des spectacles inédits qui y sont présentés. Depuis l’origine, acteurs, amateurs et professionnels jouent ensemble l’été sur la scène de Bussang. Ce haut lieu d’art théâtral accueille aujourd’hui des visiteurs du monde entier et fait partie des sites les plus fréquentés du département des Vosges.

Gratuit. Entrée libre.

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple, 88540 Bussang Bussang Vosges

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

