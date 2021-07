Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Par la voix ! Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Par la voix ! Théâtre Lisieux Normandie, 5 février 2022-5 février 2022, Lisieux. Par la voix !

Théâtre Lisieux Normandie, le samedi 5 février 2022 à 16:00

C’est l’histoire de Roseline, une petite enfant de presque dix ans, qui décide un jour de ne plus parler, mais la nuit, rêve de chanter comme les divas célestes qui chantent sur les vieux disques de son papa qu’elle écoute en cachette. Mais, une nuit de neige, le vieux gros chêne du square situé devant la fenêtre de sa chambre devient le théâtre d’événements très étranges… Un spectacle qui permet de découvrir les différentes facettes des usages de la voix et de toute l’importance de cet instrument naturel dans la vie quotidienne et de visiter les différentes formes chantées, qu’elles soient issues de l’univers du jazz, du classique, où des chants traditionnels, primitifs ou contemporains. Par la voix ! dénonce aussi le droit à la différence et les petites meurtrissures que l’enfant subit lorsque l’adulte se fige comme une muraille.

gratuit jusqu’à 13 ans inclus – 2 et 6 €

Différentes formes chantées qui évoque la difficulté d’être différent. Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T16:40:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Lisieux Normandie Adresse 2 rue au char, Lisieux Ville Lisieux lieuville Théâtre Lisieux Normandie Lisieux