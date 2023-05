Par la mer (Quitte à être noyées) – Anaïs Allais Benbouali La Colline – théâtre national, 23 mai 2023, Paris.

.Public adolescents adultes. payant

De 8€ à 30,50€

Sur une plage comme sur une page blanche, elle réunit un groupe de femmes décidées à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Chacune pourrait être fille ou mère de l’autre. Chacune tente, dans les flots, de reprendre pied dans son propre récit.

texte et mise en scène Anaïs Allais Benbouali

Après avoir présenté à La Colline en 2018 le spectacle Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été, dans lequel la jeune Lilas renouait avec ses racines algériennes, Anaïs Allais Benbouali tisse à nouveau avec cette création des liens entre les rives de la Méditerranée, entre hier et aujourd’hui, afin de rétablir un dialogue souvent rendu impossible. Elle puise alors dans sa biographie la matière de sa propre fiction qu’elle confronte à la celle d’autrui, laissant l’écriture se révéler au plateau.

Dans son écriture, l’autrice actrice et metteuse en scène procède par intuition et fait du théâtre avec ce qu’est la vie. De l’effondrement et du vertige qui peut en découler, elle déplie son autofiction théâtrale et suit le fil d’un conte populaire et politique, de l’imaginaire du vivant et de l’émerveillement.

du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h

relâche le dimanche 28 mai

La Colline – théâtre national 15 rue Malte Brun 75020 Paris

© Virginie Meigne