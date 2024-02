Par la grâce des sillons Espace culturel La Cerisaie Tavers, vendredi 22 mars 2024.

Par la grâce des sillons Exposition, conférence animée et spectacle consacrés Gaston Couté 22 et 23 mars Espace culturel La Cerisaie Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Dans le cadre du « Printemps des Poètes »: Exposition et conférence animée par Jean-Pierre Joblin (auteur de la BD « Dans les sillons de Gaston Couté », le 22 mars à 18h et spectacle « Poèmes et chansons de Gaston Couté » par l’association « Dans les sillons de Gaston Couté », le 23 mars à 17h

Espace culturel La Cerisaie Chemin de Saint Lomard 45190 TAVERS Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.72.27.37.09 »}]

Exposition Conférence

J.P Joblin