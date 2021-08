Séné Grain de Sel Morbihan, Séné Par instant… Les gens dansent – Mathilde Dinard – Cie Les Divers Gens Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Par instant… Les gens dansent – Mathilde Dinard – Cie Les Divers Gens Grain de Sel, 15 mars 2022, Séné. Par instant… Les gens dansent – Mathilde Dinard – Cie Les Divers Gens

Grain de Sel, le mardi 15 mars 2022 à 19:00

Dominique, Elisabeth, Patrick, Cathy, Fred se rappellent qu’un jour ils ont vécu une histoire de danse qui les a marqués… Une grand-mère qui dansait dans sa cuisine en écoutant la radio, un grand frère mal à l’aise dans ses baskets ou encore un coup de foudre un soir de grande fête au village d’à côté. Par l’intermédiaire des corps des deux danseuses, ces confidences vont à nouveau exister et être revécues sur la scène. Côte à côte, les danseuses vont tenter de nous rappeler ces moments de danse à côté desquels, un jour, nous sommes passés. Et vous, c’est quand la dernière fois que vous vous êtes mis à danser ? Conception : Mathilde Dinard ; Interprètes : Eglantine Chauchaix et Mathilde Dinard ; Création musicale : Erwan Martinerie ; Création lumière : Caroline Boyer ; Structure scénographique : Francis Beninca ; Regard extérieur : Gildas Puget.

5 €

Danse Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:00:00 2022-03-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné lieuville Grain de Sel Séné