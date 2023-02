PAR ICI LE PRINTEMPS, 15 avril 2023, Sorbs Sorbs.

PAR ICI LE PRINTEMPS

Sorbs Herault

2023-04-15 09:00:00 – 23:00:00

Sorbs

Herault

Sorbs

Un rendez-vous pour les amoureux de la nature à ne pas manquer!

Pour vous enrichir tout en enrichissant la science.

Au programme :

Balades commentées sur l’ethnobotanique, la géologie et la botanique, des conférences et ciné-débats, des inventaires participatifs (amphibiens, reptiles), des expositions….

Tout au long de la journée , vous pourrez également profiter du village associatifs et des acteurs locaux : des stands et ateliers ludiques et familiaux, proposés par le CPIE et ses partenaires, pour vous faire découvrir la nature des Causses. Des énigmes vous attendent ainsi que des lots à emporter…

Clôture de la journée avec une soirée ciné-débat et une balade d’écoute nocturne des chauves-souris.

Restauration sur place et musique occitane.

