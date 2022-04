Par ici la musique Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet

Par ici la musique Le Conquet, 7 août 2022, Le Conquet. Par ici la musique Le Conquet

2022-08-07 17:00:00 – 2022-08-07 18:30:00

Le Conquet Finistère Déambulation d’échasses par la compagnie “Y’a un trou dans le mur”. Spectacle “Les Matelots”. Déambulation d’échasses par la compagnie “Y’a un trou dans le mur”. Spectacle “Les Matelots”. Le Conquet

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Conquet Autres Lieu Le Conquet Adresse Ville Le Conquet lieuville Le Conquet Departement Finistère

Le Conquet Le Conquet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-conquet/

Par ici la musique Le Conquet 2022-08-07 was last modified: by Par ici la musique Le Conquet Le Conquet 7 août 2022 finistère Le Conquet

Le Conquet Finistère