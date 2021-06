Paris 11 Conti - Monnaie de Paris Paris « Par ici la monnaie » | Visite libre du musée 11 Conti – Monnaie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des démonstrations, des vidéos pédagogiques et des ambiances olfactives rythment un ensemble de près de 2 000 œuvres, accompagnées de nombreux objets à toucher et à manipuler qui évoquent l’histoire de la monnaie en France et partout ailleurs.

Entrée gratuite sur réservation d’un créneau sur la billetterie en ligne

Profitez d’une immersion dans la dernière usine parisienne en fonctionnement, qui associe collections patrimoniales et savoir-faire techniques. 11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris Paris Paris

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:29:00

