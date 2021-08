Par ici la Monnaie ! 11 Conti – Monnaie de Paris, 18 septembre 2021, Paris.

Par ici la Monnaie !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 11 Conti – Monnaie de Paris

Les plus curieux pourront venir visiter le musée afin d’y **découvrir les secrets de la matière transformée,** les savoir-faire, les métiers d’art en transmission depuis plus de 1150 ans et des collections patrimoniales exceptionnelles rythmées par des vues sur les ateliers, des démonstrations, des vidéos pédagogiques, des dispositifs ludiques ainsi que des ambiances olfactives qui évoquent l’histoire de la monnaie, l’histoire de France, des techniques et des sciences… C’est aussi **l’exposition « Pour le meilleur et pour l’Empire – Sur les Pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris »** qui se déploiera pour son premier week-end d’ouverture dans les espaces du musée. L’exposition offre un éclairage sur la naissance du Franc Germinal, et sur les rouages de la légende napoléonienne où médailles et symboles jouent un rôle déterminant au service du pouvoir. Elle conduit le visiteur sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris à travers 400 objets issus de ses collections et de celles de 20 grandes institutions telles que le Musée du Louvre, le Château de Versailles, le Musée de l’Armée, la Fondation Napoléon ou le Château de Fontainebleau. Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir pleinement ce lieu vivant en plein cœur de Paris !

Entrée gratuite sur réservation d’un créneau sur la billetterie en ligne qui vous permettra de profiter du site, du musée et des activités proposées en accès libre.

Entrée libre au Musée de la Monnaie de Paris

11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00